В Иране казнен мужчина, обвиненный в сотрудничестве с "Мосадом"

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Султана Али Ширазади Фахра, осужденного по обвинению в связях с находящейся в эмиграции оппозицией и сотрудничестве с израильской разведкой "Мосад".

Об этом сообщило агентство Mizan, близкое к судебной системе Ирана.

По версии иранских властей, Ширазади Фахр был связан с организацией "Моджахедин-э Хальк". Вынесенный ему приговор был утвержден Верховным судом.