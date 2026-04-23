В Иране казнен мужчина, обвиненный в сотрудничестве с "Мосадом"
время публикации: 23 апреля 2026 г., 08:27 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 08:31
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Султана Али Ширазади Фахра, осужденного по обвинению в связях с находящейся в эмиграции оппозицией и сотрудничестве с израильской разведкой "Мосад".
Об этом сообщило агентство Mizan, близкое к судебной системе Ирана.
По версии иранских властей, Ширазади Фахр был связан с организацией "Моджахедин-э Хальк". Вынесенный ему приговор был утвержден Верховным судом.
