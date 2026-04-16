КСИР сообщил о задержании в Иране четырех обвиняемых в связях с "Мосадом"

"Корпус стражей исламской революции" объявил о задержании четырех человек, которых в Тегеране называют агентами, связанными с израильской разведкой "Мосад". Об этом сообщило официальное иранское информационное агентство IRNA.

По версии КСИР, задержанные во время войны передавали через интернет агентам "Мосада" фотографии и координаты военных, оборонных и стратегических объектов. Утверждается, что все четверо были арестованы в провинции Гилян на северо-западе Ирана, у побережья Каспийского моря.