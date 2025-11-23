Эрдоган заявил, что Турция проверяет возможность присоединения к международным силам в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, выступая на саммите "Большой двадцатки" в ЮАР, что Турция проверяет возможность участия в Международных стабилизационных силах, которые должны быть развернуты в секторе Газы.

Отметим, что Израиль выступает категорически против какого-либо вмешательства Турции в ситуацию в секторе Газы из-за враждебной позиции этого государства и поддержки, которую она оказывает идеологически близкому нынешнему турецкому режиму ХАМАСу.

Напомним: мирный план президента США Дональда Трампа, поддержанный Советом безопасности ООН, предусматривает разоружение ХАМАСа и отстранение группировки от управления сектором. Однако международные силы, которые должны взять Газу под контроль, еще не сформированы.