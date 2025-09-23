СМИ: израильская делегация посетила Египет для обсуждения мер безопасности на границе

По информации издания "Аль-Араби аль-Джадид", израильская делегация посетила Египет для обсуждения мер безопасности в приграничном районе между Израилем, сектором Газы и Египтом.

Египетский источник сообщил изданию, что в делегацию входили представители израильской разведки и служб безопасности.

Встреча была организована по просьбе Израиля и при координации США. Разговор продолжался около четырех часов. По словам одного из источников, Египет выразил протест против размещения Израилем в районе Филадельфийского коридора вышек связи, оснащенных камерами наблюдения, заявляя, что это представляет угрозу для национальной безопасности Египта. По словам источника, эти претензии были израильской делегацией проигнорированы.