СМИ: израильская делегация посетила Египет для обсуждения мер безопасности на границе
время публикации: 23 сентября 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 18:36
По информации издания "Аль-Араби аль-Джадид", израильская делегация посетила Египет для обсуждения мер безопасности в приграничном районе между Израилем, сектором Газы и Египтом.
Египетский источник сообщил изданию, что в делегацию входили представители израильской разведки и служб безопасности.
Встреча была организована по просьбе Израиля и при координации США. Разговор продолжался около четырех часов. По словам одного из источников, Египет выразил протест против размещения Израилем в районе Филадельфийского коридора вышек связи, оснащенных камерами наблюдения, заявляя, что это представляет угрозу для национальной безопасности Египта. По словам источника, эти претензии были израильской делегацией проигнорированы.
