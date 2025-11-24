Заместитель главы ПА обсудил с Тони Блэром послевоенную администрацию Газы

Заместитель председателя Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх провел в Рамалле переговоры с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и представителями администрации США.

Блэру, который также был специальным представителем "Квартета по ближневосточному урегулированию", прочат руководящую роль в международных структурах, которым предстоит заняться реконструкцией и управлением сектором Газы. Эти структуры все еще не созданы.

"Обсуждались последние события в секторе Газы, а также вопросы, связанные с оккупированным Западным берегом, в особенности – требования достижения самоопределения и палестинской государственности", – говорится в заявлении, опубликованном агентством Wafa.

Напомним, что 17 ноября Совет безопасности ООН принял резолюцию по сектору Газы, основанную на мирном плане президента США Дональда Трампа. Под давлением арабских стран был добавлен пункт и о создании условий для палестинского самоуправления и государственности.

Документ предусматривает создание "мирной комиссии", которую возглавит Трамп, и которая будет осуществлять временное управление сектором до конца 2027 года. Говорится о создании Международных стабилизационных сил (ISF), которые будут отвечать за демилитаризацию сектора и призваны предотвратить восстановление террористической инфраструктуры.