x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 11:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 11:05
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Заместитель главы ПА обсудил с Тони Блэром послевоенную администрацию Газы

Газа
ООН
Палестинская администрация
время публикации: 24 ноября 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 09:59
Заместитель главы ПА обсудил с Тони Блэром послевоенную администрацию Газы
AP Photo/Nasser Nasser

Заместитель председателя Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх провел в Рамалле переговоры с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и представителями администрации США.

Блэру, который также был специальным представителем "Квартета по ближневосточному урегулированию", прочат руководящую роль в международных структурах, которым предстоит заняться реконструкцией и управлением сектором Газы. Эти структуры все еще не созданы.

"Обсуждались последние события в секторе Газы, а также вопросы, связанные с оккупированным Западным берегом, в особенности – требования достижения самоопределения и палестинской государственности", – говорится в заявлении, опубликованном агентством Wafa.

Напомним, что 17 ноября Совет безопасности ООН принял резолюцию по сектору Газы, основанную на мирном плане президента США Дональда Трампа. Под давлением арабских стран был добавлен пункт и о создании условий для палестинского самоуправления и государственности.

Документ предусматривает создание "мирной комиссии", которую возглавит Трамп, и которая будет осуществлять временное управление сектором до конца 2027 года. Говорится о создании Международных стабилизационных сил (ISF), которые будут отвечать за демилитаризацию сектора и призваны предотвратить восстановление террористической инфраструктуры.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 ноября 2025

Делегация ХАМАСа прибыла в Каир обсуждать будущее Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2025

Официальный ответ ХАМАСа на резолюцию СБ ООН по Газе: "Мы отвергаем ее"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 ноября 2025

СБ ООН принял резолюцию США по сектору Газы, прокладывающую "путь к Палестинскому государству"