Египет опровергает сообщения СМИ о готовности забрать у ХАМАСа оружие

Высокопоставленные источники в Египте опровергли публиковавшиеся в Израиле сообщения о египетском предложении по сбору оружия у палестинской террористической организации ХАМАС после заключения соглашения о прекращении огня.

Как сообщает "Аль-Арабия", египетский источник уточнил, что составленное посредниками из Египта и Катара и одобренное ХАМАСом предложение включает прекращение огня на 60 дней.

Предложение призвано "начать путь к достижению всеобъемлющего соглашения о прекращении войны в секторе Газы" и включает временное прекращение военных операций, во время действия прекращения огня израильские силы передислоцируются на линии, предусмотренные предложением Виткоффа, и параллельно с этим будет многократно увеличен объем поставляемой в сектор гуманитарной помощи.

В течение этого периода будет произведен обмен половины удерживаемых в Газе израильских заложников на палестинских заключенных. Израиль продолжает настаивать на освобождении всех удерживаемых террористами заложников – и живых, и убитых.