x
25 января 2026
|
последняя новость: 22:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2026
|
25 января 2026
|
последняя новость: 22:22
25 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране будут арестовывать имущество участников протестов

Иран
Акции протеста
время публикации: 25 января 2026 г., 22:22 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 22:22
В Иране будут арестовывать имущество участников протестов
AP Photo/Leo Correa

Глава судебной власти Ирана Мохсени Эджи издал распоряжение относительно рассмотрения дел обвиняемых в участии в прокатившихся по всей стране протестов. Выступая на совещании с участием глав судебных органов и прокуроров провинций, он указал, что лица, причастные к беспорядкам, помимо установленных законом наказаний должны возместить ущерб, нанесенный государственному и частному имуществу. В связи с этим судебные органы обязаны начать процедуры ареста их имущества. Об этом пишет сайт Al-Alam.ir .

Эджеи особо подчеркнул, что при конфискации имущества необходимо следить, чтобы не были закрыты производственные предприятия, что могло бы привести к безработице. Он также предупредил о недопустимости нарушения работы центров и учреждений, предоставляющих общественные услуги. Глава судебной власти назвал США и Израиль основными организаторами "насильственной смуты", заявив, что эти страны открыто поддерживали протестующих финансово, оружием и обучением.

Эджеи заявил, что "хотя общество требует скорейшего суда над участниками беспорядков, необходимо соблюдать законность и принцип справедливости".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 января 2026

Названа дата президентских выборов в Ираке, премьер-министром станет союзник Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 января 2026

Сын и советник президента Ирана призвал восстановить доступ к интернету
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 25 января 2026

Time: в Иране могли погибнуть до 30 тысяч человек за два дня протестов