В Иране будут арестовывать имущество участников протестов

Глава судебной власти Ирана Мохсени Эджи издал распоряжение относительно рассмотрения дел обвиняемых в участии в прокатившихся по всей стране протестов. Выступая на совещании с участием глав судебных органов и прокуроров провинций, он указал, что лица, причастные к беспорядкам, помимо установленных законом наказаний должны возместить ущерб, нанесенный государственному и частному имуществу. В связи с этим судебные органы обязаны начать процедуры ареста их имущества. Об этом пишет сайт Al-Alam.ir .

Эджеи особо подчеркнул, что при конфискации имущества необходимо следить, чтобы не были закрыты производственные предприятия, что могло бы привести к безработице. Он также предупредил о недопустимости нарушения работы центров и учреждений, предоставляющих общественные услуги. Глава судебной власти назвал США и Израиль основными организаторами "насильственной смуты", заявив, что эти страны открыто поддерживали протестующих финансово, оружием и обучением.

Эджеи заявил, что "хотя общество требует скорейшего суда над участниками беспорядков, необходимо соблюдать законность и принцип справедливости".