25 марта 2026
последняя новость: 23:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
25 марта 2026
|
25 марта 2026
|
последняя новость: 23:01
25 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Иран укрепляет оборону острова Харг в ожидании американской военной операции

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 25 марта 2026 г., 21:57 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 22:13
Остров Харг, Иран
Wikipedia.org. Фото: Unknown author

Телеканал CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников сообщил, что Иран установил мины на острове Харг, перебросил туда дополнительные воинские подразделения и системы противовоздушной обороны в рамках подготовки к возможной операции США по захвату острова.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность наземной операции по взятию под свой контроль остров Харг.

Американские официальные лица и военные эксперты предупреждают о серьезных рисках подобной операции, так как остров располагает многоуровневой системой обороны.

