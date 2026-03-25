Иран укрепляет оборону острова Харг в ожидании американской военной операции

Телеканал CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников сообщил, что Иран установил мины на острове Харг, перебросил туда дополнительные воинские подразделения и системы противовоздушной обороны в рамках подготовки к возможной операции США по захвату острова.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность наземной операции по взятию под свой контроль остров Харг.

Американские официальные лица и военные эксперты предупреждают о серьезных рисках подобной операции, так как остров располагает многоуровневой системой обороны.