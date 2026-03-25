Генсек "Хизбаллы" заявил, что "переговоры под огнем сродни капитуляции"
время публикации: 25 марта 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 15:41
Генеральный секретарь шиитской террористической организации "Хизбалла" шейх Наим Касем призвал правительство Ливана не вести переговоры с Израилем "под огнем".
По словам лидера "Хизбаллы", согласие на переговоры с "врагом, который оккупирует территорию страны и ежедневно атакует", будет сродни капитуляции.
Касем призвал к "национальному единству", чтобы сорвать планы "израильского врага".
