Ливанская армия: цель иранской ракеты, упавшей возле Бейрута, находилась за пределами Ливана

Ливанская армия опубликовала результаты собственного расследования падения 24 марта баллистической ракеты возле Бейрута.

В сообщении говорится, что упавшая ракета идентифицирована как "Кадр-110". Это ракета иранского производства длиной 16 метров с дальностью около 2000 км., содержащая суббоеприпасы. Ракета взорвалась на большой высоте, и это, по мнению ливанских военных, свидетельствует о том, что цель находилась за пределами Ливана.

Причиной ее взрыва стала техническая неисправность или попадание ракеты-перехватчика.

В сообщении говорится, что армия продолжает расследование.

Отметим, что ракетный обстрел из Ирана был осуществлен спустя несколько часов после того, как правительство Ливана лишило аккредитации иранского посла в Бейруте Мохаммада Резу Шибани, объявив его персоной нон грата и предписав покинуть страну до 29 марта. Высказывалось мнение, что ракетный обстрел Бейрута стал ответом на действия ливанского правительства.