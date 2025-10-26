На северо-востоке Сирии вновь происходят столкновения между регулярной армией и курдами

Государственное ТВ Сирии сообщает о столкновениях между подразделениями сирийской армии и курдскими "Силами демократической Сирии" (SDF) в населенных пунктах Мухкан и аль-Кашма к востоку от Дир аз-Зура.

Сведения о потерях сторон уточняются.

Арабские СМИ отмечают, что в последние дни участились сообщения о подобных инцидентах.

7 октября министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра заявлял о достижении "всеобъемлющего перемирия" с курдскими силами "на всех фронтах и во всех пунктах военного присутствия на севере и северо-востоке Сирии". Однако столкновения не прекращаются.