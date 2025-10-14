x
14 октября 2025
Ближний Восток

Более 150 террористов-убийц, отпущенных на свободу в Израиле, прибыли в Каир

Египет
Террористы
время публикации: 14 октября 2025 г., 06:13 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 06:30
Более 150 террористов-убийц, отпущенных на свободу в Израиле, прибыли в Каир
ПИЦ

Более 150 террористов-убийц, вышедших на свободу в рамках сделки по "обмену" с Израилем, прибыли в Каир, где их встречали представители террористических организаций, в том числе Зияд ан-Нахала – генеральный секретарь "Исламского джихада".

На церемонии также присутствовал член политбюро ХАМАСа Заэр Джабарин.

13 октября в рамках сделки с ХАМАСом из израильских тюрем были освобождены около 2000 заключенных, в их числе 250 террористов с кровью на руках – многие из них депортированы.

Ранее в Египет, в рамках предыдущих сделок с ХАМАСом, были депортированы сотни освобожденных террористов.

Ближний Восток
