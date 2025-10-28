Освобожденных по сделке террористов выселили из роскошной гостиницы в Каире

Из роскошного пятизвездочного отеля Renaissance Cairo Mirage City Hotel в Каире перевезли 150 депортированных в Египет террористов "с кровью на руках", которые были освобождены в рамках сделки с ХАМАСом и размещены в гостинице – рядом с западными туристами, заплатившими за "безопасный" отдых в Египте немалые деньги.

Спешное переселение террористов состоялось всего через несколько часов после публикации британским изданием Daily Mail сообщения о том, как террористы, приговоренные к пожизненным срокам за организацию взрывов, отправление террористов-самоубийц в израильские города, убийства израильских и иностранных граждан отдыхают среди постояльцев роскошного отеля сети Marriott, завтракая и нежась в бассейне рядом с ничего не подозревающими туристами.

Речь идет о гостинице, расположенной неподалеку от аэропорта Каира: благодаря ее расположению, в ней постоянно останавливаются экипажи зарубежных авиакомпаний. Сотрудники британской авиакомпании были в ужасе, узнав, что в соседних номерах с ними размещены боевики палестинских террористических организаций.

Куда переселили террористов из отеля Renaissance Cairo Mirage City Hotel, и кто из зарубежных, в том числе израильских, туристов может находиться рядом с ними в новом отеле, пока не сообщается.