Минздрав хуситов опубликовал новые данные по жертвам в результате удара израильских ВВС

Министерство здравоохранения хуситов опубликовало уточненные данные, согласно которым в результате израильских ударов по Сане погибли шесть человек и 86 получили ранения.

Израильские боевые самолеты нанесли в воскресенье, 24 августа, серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене. Операция, получившая название "Неве Цедек" – "Обитель Справедливости".

ЦАХАЛ сообщил, что была атакована военная инфраструктура хуситов в районе столицы Йемена. Целями атаки были: военный комплекс, в котором находится президентский дворец, электростанции "Асар" и "Хазиз", а также топливный резервуар: все эти объекты использовались для военной деятельности хуситов. Удары были нанесены в связи с повторными атаками хуситов против Государства Израиль и его граждан, включая запуски ракет "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов в направлении Израиля.