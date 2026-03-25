Россия эвакуировала 163 работников с Бушерской АЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об эвакуации из АЭС "Бушер" 163 человек.

"Сегодня где-то в 7:20 по Москве из "Бушера" в сторону ирано-армянской границы выехало 163 человека", – цитирует Лихачева РИА Новости.

Он отметил, что это не последняя эвакуация. В настоящее время на АЭС остается около 300 человек.

"Мы оставим несколько десятков человек непосредственно на площадке", – сказал глава "Росатома".

Во вторник, 24 марта, Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что США и Израиль нанесли удар по атомной электростанции "Бушер". Снаряд упал на территории АЭС, но на самом объекте, по предварительным оценкам, нет повреждений.

Впервые удар поблизости от энергоблока "Бушера" был нанесен вечером 17 марта. Иран оповестил об этом МАГАТЭ, глава которого призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности, чтобы избежать атомной аварии.