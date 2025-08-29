x
29 августа 2025
Ближний Восток

Парламент Турции призвал страны мира "прекратить отношения с Израилем"

Турция
время публикации: 29 августа 2025 г., 21:34 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 22:03
Парламент Турции призвал страны мира "прекратить отношения с Израилем"
AP Photo/Ali Unal

Парламент Турции одобрил меморандум, призывающий "приостановить членство Израиля в ООН и во всех международных организациях, пока он не откажется от своей политики в секторе Газы". Кроме того, меморандум призывает парламенты стран мира "прекратить отношения с Израилем".

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил в турецком парламенте, заявив: "Мы решили полностью разорвать наши экономические и торговые связи с Израилем и закрыли наше воздушное пространство для его самолетов".

Ближний Восток
