Парламент Турции призвал страны мира "прекратить отношения с Израилем"

Парламент Турции одобрил меморандум, призывающий "приостановить членство Израиля в ООН и во всех международных организациях, пока он не откажется от своей политики в секторе Газы". Кроме того, меморандум призывает парламенты стран мира "прекратить отношения с Израилем".

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил в турецком парламенте, заявив: "Мы решили полностью разорвать наши экономические и торговые связи с Израилем и закрыли наше воздушное пространство для его самолетов".