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Ближний Восток

Проиранские силы в Ираке сообщили о гибели 20 боевиков в результате авиаударов

США
Война с Ираном
Саудовская Аравия
Ирак
время публикации: 29 июля 2026 г., 12:13 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 12:18
Проиранские силы в Ираке сообщили о гибели 20 боевиков в результате авиаударов
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Проиранские силы в Ираке сообщили о гибели 20 боевиков в результате авиаударов
AP Photo/Hadi Mizban

Действующая в Ираке коалиция проиранских ополчений "Силы народной мобилизации" сообщили, что по меньшей мере 20 ее бойцов погибли и 32 получили ранения в результате американо-саудовского ударов.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 28 июля американские и саудовские военные нанесли серию точечных ударов по объектам проиранских вооруженных группировок на востоке Ирака.

По данным CENTCOM, истребители США и Саудовской Аравии атаковали несколько складов оружия и объектов материально-технического обеспечения. Удары стали ответом на более чем 30 атак беспилотников, совершенных за последние 72 часа по американским военным и объектам энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

Добавим, что днем 29 июля посольство США в Багдаде опубликовало предупреждение для находящихся в Ираке американских граждан. Им рекомендовано следить за местными СМИ и следовать указаниям иракских властей. Посольство предупреждает о возможности внезапной отмены авиарейсов.

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