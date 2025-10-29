x
Ближний Восток
Ближний Восток

Глава правительства Катара обвинил ХАМАС в нарушении перемирия в Газе и призвал разоружиться

Газа
Катар
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Израиль
время публикации: 29 октября 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 19:12
Глава правительства Катара обвинил ХАМАС в нарушении перемирия в Газе и призвал разоружиться
AP PHOTO/ Vahid Salemi

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абд ар-Рахман аль Тани, выступая в Совете по международным делам США, обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня в секторе Газы. Он отметил: хотя ХАМАС отрицает свою причастность к атаке на военнослужащих, доказательств его непричастности нет.

Аль Тани заявил, что ответ со стороны Израиля был ожидаемым, но и Израиль, и ХАМАС понимают необходимость сохранения перемирия.

По словам премьер-министра Катара, разоружение ХАМАСа, предусмотренное соглашением, является сложным процессом. Катар пытается убедить ХАМАС разоружиться и перейти к следующему этапу сделки ради безопасности палестинцев и израильтян.

Мухаммад бин Абд ар-Рахман аль Тани отметил, что Катар по-прежнему относится к Израилю как стране, оккупирующей палестинскую территорию и отрицающей права палестинцев. При этом он подчеркнул, что Доха "никогда не относилась к Израилю предвзято", всегда выслушивала израильтян и предлагала реалистичные решения. Он также выразил уверенность в том, что реализация принципа двух государств возможна.

Ближний Восток
