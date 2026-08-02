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Израиль

Полиция намерена допросить депутатов от "Ликуда" о голосовании на выборах госконтролера

Полиция
Расследование
Ликуд
Госконтролер
Юрсоветник правительства
время публикации: 02 августа 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 19:51
Полиция намерена допросить депутатов от "Ликуда" о голосовании на выборах госконтролера
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Полиция намерена допросить депутатов от "Ликуда" о голосовании на выборах госконтролера
Yonatan Sindel/Flash90

После беседы с депутатом Кнессета Шарен Аскель полиция обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара с просьбой взять показания у членов парламента от "Ликуда".

По информации сайта "Мако", полиция предполагает, что указание снимать на видео свое голосование и отправлять запись премьер-министру Биньямину Нетаниягу было получено от главы фракции "Ликуда" Мишеля Бускилы.

В конце прошлой недели Гали Баарав-Миара и государственный прокурор Амит Айсман поручили полиции проверить, содержались ли ложные сведения в ответе "Ликуда" БАГАЦу по петиции против выборов государственного контролера. В своей декларации представители "Ликуда" утверждали, что не получали указания снимать видео во время тайного голосования по кандидатуре госконтролера. Однако депутат Кнессета Шарен Аскель указала в своей декларации, что такое распоряжение было.

В течение полутора часов 2 августа следователи Управления полиции ("ЛАХАВ 433") снимали свидетельские показания у Шарен Аскель.

Израиль
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