Ближний Восток

Саудовская Аравия передала Палестинской администрации еще 90 млн долларов

Саудовская Аравия
Палестинская администрация
время публикации: 02 декабря 2025 г., 00:42 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 00:42
Саудовская Аравия передала Палестинской администрации еще 90 млн долларов
AP Photo/Cliff Owen

Правительство Саудовской Аравии передало Палестинской национальной администрации 90 миллионов долларов в рамках пакета помощи на 2025 год. Средства были переданы через посла Саудовской Аравии в Иордании на встрече в Аммане с министром планирования и международного сотрудничества ПА Истфаном Саламой.

Палестинское информационное агентство WAFA отмечает, что цель Эр-Рияда – оказать помощь палестинскому правительству выполнить финансовые обязательства, укрепить стойкость палестинского народа, поддержать ключевые сектора экономики, прежде всего системы здравоохранения и образования.

Перечисление средств стало частью объявленного Эр-Риядом на 2025 год пакета помощи, который предусматривает создание международной коалиции по финансированию Палестинской администрации.

Ближний Восток
