В Хан-Юнисе прошла массовая свадьба на деньги Объединенных Арабских Эмиратов

В Хан-Юнисе состоялся массовый обряд бракосочетания, в котором приняли участие 54 пары. Церемония была оплачена Объединенными Арабскими Эмиратами, которые 2 декабря отметили свое 54-летие.

На фотографиях со свадьбы, проходившей на фоне разрушенных в результате войны домов, можно увидеть большое количество жителей сектора, пришедших отметить это событие вместе с молодоженами.

Пары, удостоившиеся участия в массовом обряде бракосочетания, были отобраны в ходе лотереи, проводимой ОАЭ в различных районах сектора. Список победителей был опубликован 27 ноября в Х-блоге гуманитарной миссии ОАЭ. В объявлении говорилось, что цель мероприятия – "принести радость жителям Газы после месяцев, полных печали и боли".