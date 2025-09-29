x
Ближний Восток

Эмиссар Трампа: ""Хизбалла" является в Ливане легитимной политической партией"

Ливан
США
Хизбалла
время публикации: 29 сентября 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 13:17
Эмиссар Трампа: ""Хизбалла" является в Ливане легитимной политической партией"
AP Photo/Hussein Malla

Специальный представитель президента США в Сирии и Ливане Том Баррак заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что разоружение "Хизбаллы" – задача ливанского правительства, и США не заинтересованы оказывать давление на кого-либо.

""Хизбалла" является в Ливане легитимной политической партией, и эта легитимность в рамках системы, распределяющей власть между конфессиями, осложняет урегулирование конфликта с Израилем", – заявил эмиссар президента Дональда Трампа.

Канал подчеркивает: несмотря на то, что США признали "Хизбаллу" террористической группировкой, Баррак назвал ее неотъемлемой частью политической системы Ливана. "Это представляет серьезную проблему для ливанского политического руководства", – отметил он.

Заявления были сделаны на следующий день после того, как генеральный секретарь ливанской террористической группировки Наим Касем в очередной раз заявил, что "Хизбалла" не намерена складывать оружие.

Ближний Восток
