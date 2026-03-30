В воздушном пространстве Турции вновь перехвачена иранская ракета

Министерство обороны Турции сообщило об очередном перехвате баллистической ракеты, запущенной из Ирана.

В сообщении указывается, что угроза была нейтрализована силами противовоздушной обороны NATO, развернутыми в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".

Это не первая попытка ракетного обстрела Турции из Ирана с конца февраля. Ранее аналогичные инциденты фиксировались 4, 9 и 13 марта. Обломки ракет падали в незаселенных районах провинций Хатай и Газиантеп на юго-востоке Турции, жертв в результате обстрелов не было. Анкара каждый раз заявляла, что примет все необходимые меры для защиты своей территории и воздушного пространства.