30 марта 2026
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
30 марта 2026
30 марта 2026
последняя новость: 18:47
30 марта 2026
Ближний Восток

В воздушном пространстве Турции вновь перехвачена иранская ракета

Турция
Иран
NATO
Война с Ираном
время публикации: 30 марта 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 17:52
В воздушном пространстве Турции вновь перехвачена иранская ракета
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Министерство обороны Турции сообщило об очередном перехвате баллистической ракеты, запущенной из Ирана.

В сообщении указывается, что угроза была нейтрализована силами противовоздушной обороны NATO, развернутыми в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".

Это не первая попытка ракетного обстрела Турции из Ирана с конца февраля. Ранее аналогичные инциденты фиксировались 4, 9 и 13 марта. Обломки ракет падали в незаселенных районах провинций Хатай и Газиантеп на юго-востоке Турции, жертв в результате обстрелов не было. Анкара каждый раз заявляла, что примет все необходимые меры для защиты своей территории и воздушного пространства.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 марта 2026

В ответ на иранские обстрелы NATO направляет в Турцию дополнительный комплекс Patriot
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 марта 2026

В воздушном пространстве Турции перехвачена иранская ракета
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 марта 2026

МИД Турции вызвал посла Ирана для разъяснений в связи с перехватом ракеты