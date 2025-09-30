Хуситы: "Цель плана Трампа – погасить возмущение всего мира действиями Израиля"
время публикации: 30 сентября 2025 г., 00:14 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 00:14
Член политбюро террористического движения "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммад аль-Фрах назвал план Трампа по предотвращению конфликта в Газе неосуществимым.
"Цель плана Трампа – загнать ХАМАС в угол и переложить на него всю ответственность. Он стремится погасить возмущение всего мира действиями Израиля и ослабить международную солидарность с Палестиной", – заявил он.
