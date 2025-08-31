Источники: в Дамаске убит иранский журналист

В ночь на 31 августа в ряде телеграм-каналов, в частности в канале Fotros Resistancee, была опубликована информация о том, что в Дамаске местными силовиками был похищен и убит иранский журналист Милад Рошан.

Другие источники, в частности X-блок Sayed Ridha, пишут, что Милад Рошан Халзаде был арестован в пятницу, 29 августа, в районе Сайэд-Зэйнаб, а 30 августа его тело было найдено на обочине дороги.

Ответственность за гибель иранского журналиста возлагается на силовые структуры правительства Ахмада аш-Шараа (Абу Мухаммада аль-Джулани).

Официальный Дамаск эти сведения не комментирует.