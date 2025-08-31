x
31 августа 2025
|
последняя новость: 07:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 07:22
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Источники: в Дамаске убит иранский журналист

Иран
Сирия
СМИ
время публикации: 31 августа 2025 г., 06:48 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 06:59
Источники: в Дамаске убит иранский журналист
Соцсети

В ночь на 31 августа в ряде телеграм-каналов, в частности в канале Fotros Resistancee, была опубликована информация о том, что в Дамаске местными силовиками был похищен и убит иранский журналист Милад Рошан.

Другие источники, в частности X-блок Sayed Ridha, пишут, что Милад Рошан Халзаде был арестован в пятницу, 29 августа, в районе Сайэд-Зэйнаб, а 30 августа его тело было найдено на обочине дороги.

Ответственность за гибель иранского журналиста возлагается на силовые структуры правительства Ахмада аш-Шараа (Абу Мухаммада аль-Джулани).

Официальный Дамаск эти сведения не комментирует.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook