Le Figaro: решение об уничтожении израильского БПЛА в Южном Ливане было принято Францией

Как сообщает издание Le Figaro со ссылкой на дипломатический источник, решение об уничтожении 26 октября израильского беспилотника в воздушном пространстве Южного Ливана было принято французскими инстанциями.

Согласно публикации, именно над французскими военнослужащими из состава миротворческих сил ООН в Ливане пролетел "в угрожающей манере" БПЛА ЦАХАЛа. Le Figaro отмечает: UNIFIL крайне редко принимает решения о перехвате израильских беспилотников.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в районе Кфар-Кила. В заявлении, опубликованном миротворцами, говорилось, что решение сбить дрон было принято из-за того, что он представлял угрозу для военнослужащих. Согласно официальной позиции ЦАХАЛа, угрозы не было.

После этого в район инцидента был направлен еще один БПЛА, сбросивший гранату – очевидно, чтобы не позволить "голубым каскам" приблизиться к месту падения. Миротворцы ООН утверждали, что по наблюдателям ООН был открыт танковый огонь. ЦАХАЛ отверг это заявление.