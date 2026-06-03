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Ближний Восток

В Иране казнен участник протестов, обвиненный в убийстве полицейского

Иран
Акции протеста
время публикации: 03 июня 2026 г., 12:51 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 12:51
В Иране казнен участник протестов, обвиненный в убийстве полицейского
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

Иранские власти казнили Фатхаллу Аури, признанного виновным в убийстве сотрудника полиции во время протестов в городе Хамадан на западе страны. Об этом сообщило агентство Mizan, близкое к судебной системе Ирана.

По данным Mizan, Аури был осужден за то, что в январе во время протестов нанес полицейскому смертельное ножевое ранение. Другие подробности дела в сообщении не приводятся.

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