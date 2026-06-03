В Иране казнен участник протестов, обвиненный в убийстве полицейского

Иранские власти казнили Фатхаллу Аури, признанного виновным в убийстве сотрудника полиции во время протестов в городе Хамадан на западе страны. Об этом сообщило агентство Mizan, близкое к судебной системе Ирана.

По данным Mizan, Аури был осужден за то, что в январе во время протестов нанес полицейскому смертельное ножевое ранение. Другие подробности дела в сообщении не приводятся.