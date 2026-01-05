Правительственные силы Йемена сообщили о взятии под контроль провинции Хадрамаут

Поддерживаемый Саудовской Аравией Президентский совет Йемена сообщил, что его силы установили контроль над расположенной на востоке страны провинцией Хадрамаут, ранее контролируемой Южным переходным советом.

Губернатор провинции Салам аль-Ханбаши заявил, что возобновляет свою работу, однако административным центром будет служить не столица Хадрамаута Мукалла, а крупнейший город провинции – Сайюн.

Контроль над Мукаллой установлен не полностью. Подразделения поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами Южного переходного совета сохраняют контроль над Международным аэропортом, Аль-Ханбаши призвал их покинуть комплекс.