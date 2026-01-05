x
05 января 2026
|
последняя новость: 10:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 10:05
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Правительственные силы Йемена сообщили о взятии под контроль провинции Хадрамаут

Йемен
время публикации: 05 января 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 09:50
Правительственные силы Йемена сообщили о взятии под контроль провинции Хадрамаут
AP Photo/Nariman El-Mofty

Поддерживаемый Саудовской Аравией Президентский совет Йемена сообщил, что его силы установили контроль над расположенной на востоке страны провинцией Хадрамаут, ранее контролируемой Южным переходным советом.

Губернатор провинции Салам аль-Ханбаши заявил, что возобновляет свою работу, однако административным центром будет служить не столица Хадрамаута Мукалла, а крупнейший город провинции – Сайюн.

Контроль над Мукаллой установлен не полностью. Подразделения поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами Южного переходного совета сохраняют контроль над Международным аэропортом, Аль-Ханбаши призвал их покинуть комплекс.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 января 2026

Южный переходный совет приветствовал инициативу Саудовской Аравии по Йемену
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 января 2026

"Южный совет Йемена" объявил о начале двухлетнего переходного процесса