Правительственные силы Йемена сообщили о взятии под контроль провинции Хадрамаут
время публикации: 05 января 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 09:50
Поддерживаемый Саудовской Аравией Президентский совет Йемена сообщил, что его силы установили контроль над расположенной на востоке страны провинцией Хадрамаут, ранее контролируемой Южным переходным советом.
Губернатор провинции Салам аль-Ханбаши заявил, что возобновляет свою работу, однако административным центром будет служить не столица Хадрамаута Мукалла, а крупнейший город провинции – Сайюн.
Контроль над Мукаллой установлен не полностью. Подразделения поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами Южного переходного совета сохраняют контроль над Международным аэропортом, Аль-Ханбаши призвал их покинуть комплекс.