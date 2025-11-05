В Турции арестован бывший глава посольства в Израиле

Дипломат Гюрчай Шекер, который до недавнего времени возглавлял турецкое посольство в Израиле, был арестован в Турции по подозрению к принадлежности к "террористической организации Фетхуллы" (FETO), якобы несущей ответственность за попытку переворота 2016 года.

В общей сложности выданы ордера на арест 64 дипломатов, большинство из которых арестовано. Среди них бывший генеральный консул во Франкфурте Барак Карат. Он и Шекер содержатся в тюрьме Селиври, расположенной в окрестностях Стамбула.

В общей сложности за последние дни по подозрению в причастности к FETO арестованы 75 человек. Среди них сотрудники оборонных и телекоммуникационных компаний, Управления по энергетическим и ядерным исследований.

Напомним: президент Эрдоган возложил ответственность за попытку переворота на проживавшего с США оппозиционного богослова Фетхуллу Гюлена и возглавляемую им "террористическую организацию". До самой смерти в 2024 году Гюлен отвергал причастность к путчу.

Эрдоган использовал провал путча для укрепления личной власти и репрессий против своих противников. В тюрьму было отправлено более 126000 человек, 11085 из них до сих пор находятся в заключении.