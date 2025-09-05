Министр информации Ливана Поль Моркос сообщил, что правительство Ливана одобрило план по разоружению "Хизбаллы".

"Мы получили от нескольких стран обязательства поддержать ливанскую армию. Правительство решило сохранять конфиденциальность в отношении будущего армии и их обсуждений", – завил министр.

Напомним: 25 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступила с заявлением, в котором сообщила о готовности вывести ЦАХАЛ из Ливана и поддержать усилия ливанских властей по разоружению "Хизбаллы". "Сейчас настало время для Израиля и Ливана двигаться вперёд в духе сотрудничества, сосредоточив внимание на общей цели – разоружении "Хизбаллы" и продвижении стабильности и процветания обеих стран", – было сказано в заявлении офиса Биньямина Нетаниягу.