Правительство Ливана одобрило план по разоружению "Хизбаллы"
Министр информации Ливана Поль Моркос сообщил, что правительство Ливана одобрило план по разоружению "Хизбаллы".
"Мы получили от нескольких стран обязательства поддержать ливанскую армию. Правительство решило сохранять конфиденциальность в отношении будущего армии и их обсуждений", – завил министр.
Напомним: 25 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступила с заявлением, в котором сообщила о готовности вывести ЦАХАЛ из Ливана и поддержать усилия ливанских властей по разоружению "Хизбаллы". "Сейчас настало время для Израиля и Ливана двигаться вперёд в духе сотрудничества, сосредоточив внимание на общей цели – разоружении "Хизбаллы" и продвижении стабильности и процветания обеих стран", – было сказано в заявлении офиса Биньямина Нетаниягу.