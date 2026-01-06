ЦАХАЛ: в Ливане были атакованы военные объекты "Хизбаллы" и ХАМАСа

Армия обороны Израиля сообщила, что в разных районах Ливана были атакованы склады оружия и сооружения военного назначения террористических организаций "Хизбалла" и ХАМАС.

В сообщении сказано, что были атакованы как надземные, так и подземные сооружения "Хизбаллы".

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал объекты по производству оружия террористической организации ХАМАС на юге Ливана.

"Атакованные объекты располагались в гражданских районах, что является еще одним примером циничного использования террористическими организациями ливанских граждан в качестве живого щита для террористической деятельности. Перед атаками были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая заблаговременное предупреждение населения в этом районе. Деятельность террористических организаций на этих объектах представляет собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозу для Государства Израиль", – заявляет ЦАХАЛ.

В ночь на 6 января был нанесен авиаудар по трехэтажному зданию в промышленной зоне Синик лагеря палестинских беженцев Эйн аль-Хильуэ, на юго-востоке Сидона (Сайды), на юге Ливана, примерно в 30 км от границы с Израилем. Судя по имеющимся данным, было атаковано здание, расположенное неподалеку от больницы "Ар-Раи". Кроме того, были атакованы гаражи, в которых находятся мастерские. Причинен ущерб соседним зданиям. "Ан-Нахар" сообщает, что было два авиаудара, без предварительного предупреждения. "Палестинский информационный центр", ассоциированный с ХАМАСом, со ссылкой на ливанские источники заявляет о двух убитых и нескольких раненых. Предполагалось, что целью удара мог быть некий "местный житель". Сообщается, что в больницу "Ар-Раи" доставили тяжелораненого "Мухаммада А." 1964 года рождения.

5 января было несколько волн ударов израильских ВВС по целям в Ливане. Сайт "Аль-Марказия" писал, что в районе побережья Захрани вечером наблюдались активные полеты израильских беспилотников. Удары наносились по объектам "Хизбаллы" и ХАМАСа в деревнях Ас-Сарафанд и Ас-Саксакия. Одной из целей был легковой автомобиль. Во время первой волны ударов были атакованы цели в деревнях Айн ат-Тина, Аль-Манара, Анане. В Аль-Манаре в результате атаки ВВС Израиля разрушен дом и несколько соседних строений повреждены, нанесен ущерб частным автомобилям и коммерческим предприятиям. В деревне Кфар-Хатта по цели были выпущены не менее пяти ракет, одна из которых не взорвалась. Место ее падения было оцеплено ливанскими силами безопасности. Позже в районе Сидона (Сайды) были нанесены авиаудары по пяти объектам.