06 января 2026
Ближний Восток

Акции протеста в Иране: правозащитники сообщают о десятках погибших и более 1200 задержанных

Иран
Погибшие
Акции протеста
время публикации: 06 января 2026 г., 06:29 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 06:37
AP Photo/Hadi Mizban

В Иране на фоне продолжающихся уже более недели протестов погибли как минимум 35 человек, более 1200 были задержаны, сообщает агентство Human Rights Activists News Agency (HRANA), базирующееся в США.

По информации HRANA, среди погибших – 29 участников протестов, четверо детей и двое сотрудников сил безопасности. Акции, как утверждается, охватили более 250 локаций в 88 городах, в 27 из 31 провинции страны.

Иранское агентство Fars сообщало о пострадавших среди силовиков: по его данным, ранения получили около 250 полицейских и 45 членов формирования "Басидж".

2 января президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети TruthSocial опубликовал заявление: "Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это у них заведено, Соединенные Штаты Америки придут на помощь. Мы в полной боевой готовности и готовы действовать". Какие именно действия власти США готовы предпринять против Ирана, из поста Трампа неясно.

Некоторые израильские политики выступили в публичными заявлениями по этому поводу, заявив о необходимости свержения режима аятолл.

Ближний Восток
