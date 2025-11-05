Глава турецкой разведки обсудил с делегацией ХАМАСа реализацию плана Трампа

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын провел встречу в Стамбуле с делегацией ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей.

По информации a href="http://www.reuters.com" target="_blank">Reuters, на переговорах обсуждалась реализация следующих этапов плана Трампа по урегулированию конфликта.

Источники в турецких силах безопасности сообщили, что с представителями ХАМАСа также обсуждался механизм обеспечения режима прекращения огня.