Ближний Восток

Глава турецкой разведки обсудил с делегацией ХАМАСа реализацию плана Трампа

ХАМАС
Газа
Турция
время публикации: 05 ноября 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 20:47
Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын
AP Photo/Emrah Gurel

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын провел встречу в Стамбуле с делегацией ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей.

По информации a href="http://www.reuters.com" target="_blank">Reuters, на переговорах обсуждалась реализация следующих этапов плана Трампа по урегулированию конфликта.

Источники в турецких силах безопасности сообщили, что с представителями ХАМАСа также обсуждался механизм обеспечения режима прекращения огня.

