В Иране арестованы организаторы марафона, позволившие участвовать женщинам без хиджабов

В Иране арестованы организаторы марафона, прошедшего на острове Киш 5 декабря, которые допустили к соревнованиям женщин, не носивших хиджаб. В спортивном мероприятии прияло участие 3000 мужчин и 2000 женщин, они соревновались раздельно. Судебная система сообщила, что имело место оскорбление общественной нравственности.

Отказ от хиджаба не носил массового характера, но многие сторонники реформистского лагеря восприняли его как проявление необходимых Ирану перемен. Представители консервативного крыла власти сочли, что речь идет о недопустимой попытке изменить статус-кво. Самые радикальные из них вообще выступили против проведения марафона.

Напомним: три года назад в Иране умерла в заключении молодая курдянка Махса Амини, задержанная за "неправильно" надетый хиджаб. Это привело к массовым оппозиционным выступлениям, основную роль в которых сыграли женщины.

Власти продемонстрировали готовность пойти на уступки и ослабить правила ношения головного убора, но быстро выяснилось, что речь идет о тактической уловке, призванной расколоть манифестантов, и серьезных изменений не предвидится.