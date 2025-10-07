x
07 октября 2025
|
последняя новость: 06:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 октября 2025
|
07 октября 2025
|
последняя новость: 06:55
07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы задержали еще девятерых сотрудников ООН в Йемене

Йемен
Хуситы
ООН
время публикации: 07 октября 2025 г., 06:21 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 06:26
Хуситы задержали еще девятерых сотрудников ООН в Йемене
AP Photo/Hani Mohammed

Силовые структуры террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) задержали еще девять сотрудников ООН, заявил Стефан Дюжаррик, представитель генерального секретаря ООН.

По данным Дюжаррика, с 2021 года де-факто власти в Сане задержали 53 сотрудников ООН.

Офис генсека ООН "решительно осуждает" как продолжающиеся аресты работников и партнеров ООН, так и незаконный захват помещений и имущества ООН на территориях под контролем хуситов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление Дюжаррика.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 августа 2025

Хуситские боевики штурмовали офисы ООН в Сане, захвачены сотрудники WFP и UNICEF
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 февраля 2025

Агентство ООН сообщило о смерти одного из сотрудников, похищенного в Йемене