Хуситы задержали еще девятерых сотрудников ООН в Йемене

Силовые структуры террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) задержали еще девять сотрудников ООН, заявил Стефан Дюжаррик, представитель генерального секретаря ООН.

По данным Дюжаррика, с 2021 года де-факто власти в Сане задержали 53 сотрудников ООН.

Офис генсека ООН "решительно осуждает" как продолжающиеся аресты работников и партнеров ООН, так и незаконный захват помещений и имущества ООН на территориях под контролем хуситов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление Дюжаррика.