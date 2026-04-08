x
08 апреля 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские власти проводят задержания "предателей и изменников родины"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 10:15
AP Photo/Vahid Salemi

Прокуратура в Боджнурде в северо-восточной части Ирана сообщила о задержании шестерых человек по обвинениям в контактах с "враждебными медиа" и передаче им фотографий и видео различных объектов, сообщает иранское информационное агентство "Тасним". Прокуратура обвиняет их в "контактах с сионо-американским врагом".

Агентство пишет, что "эти предатели и изменники родины действовали через установление контактов по SMS и телефону с террористическими медийными сетями "Iran International" и "Manoto" против безопасности и национальных интересов Ирана, и иногда передавали враждебным сетям информацию, включавшую видео- и фотоматериалы, снятые в различных местах, чтобы они использовались как банк целей для атак со стороны американо-сионистских врагов".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
