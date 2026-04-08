Иранские власти проводят задержания "предателей и изменников родины"

Прокуратура в Боджнурде в северо-восточной части Ирана сообщила о задержании шестерых человек по обвинениям в контактах с "враждебными медиа" и передаче им фотографий и видео различных объектов, сообщает иранское информационное агентство "Тасним". Прокуратура обвиняет их в "контактах с сионо-американским врагом".

Агентство пишет, что "эти предатели и изменники родины действовали через установление контактов по SMS и телефону с террористическими медийными сетями "Iran International" и "Manoto" против безопасности и национальных интересов Ирана, и иногда передавали враждебным сетям информацию, включавшую видео- и фотоматериалы, снятые в различных местах, чтобы они использовались как банк целей для атак со стороны американо-сионистских врагов".