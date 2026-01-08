Власти Ирана отключили интернет, количество жертв выросло до 45 человек

Иранские власти, по всей видимости, отключили доступ к интернету в Тегеране и в некоторых других районах страны – чтобы осложнить координацию массовых антиправительственных протестов. CBS News со ссылкой на источники в иранской столице сообщает, что интернет в Тегеране не работает.

Мониторинговая организация NetBlocks сообщила об общенациональном блэкауте интернета в Иране: "инцидент последовал за серией ужесточения сетевой цензуры, нацеленной на протесты по всей стране, и наносит ущерб праву людей на коммуникацию в критический момент".

Активисты протеста сообщают об отключении доступа к интернету в городах Исфахан, Лордеган, Абданан и в некоторых районах Шираза.

Между тем, правозащитные организации сообщают о, по меньшей мере, 45 погибших в результате 12-дневных антиправительственных протестов, которые охватывают все большую территорию Ирана. Из-за ограничений связи отслеживать последствия жесткого подавления протестов становится сложнее.