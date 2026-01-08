Манифестации охватили все провинции Ирана: десятки погибших, тысячи задержанных

В Иране возросло до 38 человек число погибших в столкновениях между манифестантами и силами режима аятолл. Среди них 34 участника демонстраций и четверо представителей режима. Также сообщается о сотнях пострадавших.

На 11-й день протестов они охватили все провинции Исламской республики Иран. Зафиксировано 348 очагов столкновений. Полиция применяет не только средства для разгона демонстраций, но и дробовики, и пластиковые пули – именно они стали причиной большинства ранений. По меньшей мере 2217 человек задержаны.

Национальный совет иранского сопротивления сообщил, что противники режима установили контроль над двумя городами, расположенными на западе Ирана – Абаданом и Малекшахи. Иранские власти опровергают эти утверждения.

Манифестации, которые начались в конце декабря как протесты против ухудшения экономического положения, приобретают все более политический характер. Раздаются лозунги "Смерть Хаменеи" и призывы к возвращению шахской династии.

Власти пытаются вбить клин между теми, кто выдвигает экономические требования – этот протест они называют легитимным, и манифестантами, призывающими к изменению режима. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что последних нужно "поставить на место".

2 января президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети TruthSocial опубликовал заявление: "Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это у них заведено, Соединенные Штаты Америки придут на помощь. Мы в полной боевой готовности и готовы действовать".