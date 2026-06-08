Целью ночных ударов по Ирану были системы противовоздушной обороны

Иранские СМИ сообщают, что в ночь на понедельник в рамках одной волны атак Израиль нанес примерно 15 ударов по объектам на территории Ирана. Удары были нанесены по целям в Тегеране, Исфахане, Тебризе, Кередже и Керманшахе, а также в других районах западного Ирана. По имеющимся сообщениям, США в операции участия не принимали.

По данным ряда источников, основной целью ударов стали системы противовоздушной обороны Ирана. После предыдущего вооруженного противостояния с Израилем Тегеран занимался восстановлением этих систем, часть которых была серьезно повреждена.

Иранские СМИ также сообщают об ударах по объектам на территории аэропорта Мехрабад в Тегеране. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники передает, что атаке подвергся также склад беспилотников в иранской столице.

Кроме того, по данным Корпуса стражей исламской революции, Израиль использовал для атаки авиационные баллистические ракеты. Официальные данные о масштабах ущерба и возможных жертвах пока не опубликованы.

ЦАХАЛ пока не публиковал подробности операции.