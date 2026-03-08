CENTCOM: "Иранский режим запускает ракеты и БПЛА из жилых районов"

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что иранский режим ведет запуск ракет и беспилотников из жилых кварталов. Подобная практика зафиксирована по меньшей мере в трех городах: Дизфуле, Исфахане и Ширазе. Американское военное командование призывает иранцев не выходить на улицу.

"Это опасное решение угрожает жизням всего мирного населения Ирана, поскольку объекты, используемые для военных целей, согласно нормам международного права, становятся легитимными военными целями", – отмечает CENTCOM. Подчеркивается, что речь идет о целенаправленных действиях.

Центральное командование констатирует, что иранские действия угрожают также безопасности мирных жителей во всем ближневосточном регионе, поскольку Иран наносит удары по аэропортам, гостиницам и жилым районам. "Иранский террористический режим выражает презрение к человеческим жизням, атакуя наших союзников в Заливе и создавая угрозу для собственных граждан", – заявил глава CENTCOM адмирал Брэд Купер.

В заявлении отмечается, что с 28 февраля Иран выпустил сотни баллистических ракет и тысячи беспилотников. "Мы принимаем все возможные меры, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению в местах, используемых иранским режимом в военных целях. В отличие от него, американские войска не целят в гражданское население", – сообщает командование.

Добавим, что использование гражданского населения в качестве "живого щита" – обычная тактика террористов. ХАМАС и "Исламский джихад" постоянно вели ракетные обстрелы территории Израиля из жилых кварталов сектора Газы.