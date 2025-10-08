Глава МИД Турции: "О прекращении огня в Газе может быть объявлено сегодня"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном аш-Шибани заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газе может быть подписано уже сегодня вечером.

"Наш главный приоритет в переговорах о Газе – установление режима прекращения огня и освобождение заложников. Продолжаются переговоры по четырем пунктам. Если сегодня по ним будет достигнуто понимание, то будет объявлено о прекращении огня", – цитирует министра сайт Yirmidort.tv.

Хакан Фидан отметил, что переговоры по Газы "вышли на новый этап".