x
08 октября 2025
|
последняя новость: 19:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 19:38
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Глава МИД Турции: "О прекращении огня в Газе может быть объявлено сегодня"

Турция
Египет
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 08 октября 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 19:11
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
AP Photo /Gregorio Borgia

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном аш-Шибани заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газе может быть подписано уже сегодня вечером.

"Наш главный приоритет в переговорах о Газе – установление режима прекращения огня и освобождение заложников. Продолжаются переговоры по четырем пунктам. Если сегодня по ним будет достигнуто понимание, то будет объявлено о прекращении огня", – цитирует министра сайт Yirmidort.tv.

Хакан Фидан отметил, что переговоры по Газы "вышли на новый этап".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

Израиль упускает шанс на новую концепцию безопасности и мира. Видеокомментарий Габи Вольфсона
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 октября 2025

"Исламский джихад" и НФОП присоединятся к переговорам о прекращении войны
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 октября 2025

Эрдоган: "Трамп попросил меня убедить ХАМАС"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 октября 2025

Дональд Трамп: "Мы очень близки к соглашению"