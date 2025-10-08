x
Мир

Говоря о переговорах в Египте, Трамп объявил, что в выходные, возможно, приедет на Ближний Восток

Газа
Война с ХАМАСом
Египет
Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 08 октября 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 22:57
Говоря о переговорах в Египте, Трамп объявил, что в выходные, возможно, приедет на Ближний Восток
AP Photo / Evan Vucci

На мероприятии в Белом доме президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров в Египте между Израилем и ХАМАСом о прекращении боевых действий в Газе и освобождении заложников.

Президент заявил, что переговоры проходят успешно. "Они отлично справляются. У нас там отличная команда, отличные переговорщики, и, к сожалению, отличные переговорщики с другой стороны", – сказал Трамп, отметив, что "имеются все шансы", что соглашение будет подписано. "Возможно, я туда поеду ближе к концу недели, может быть, в воскресенье", – цитирует Трампа сайт CNN.

Трамп добавил, что он, возможно, в выходные отправится на Ближний Восток.

Отметим, что вечером 8 октября 12-й канал израильского телевидения передал, что в случае успешного хода переговоров президент Дональд Трамп может прилететь в Шарм аш-Шейх, чтобы присутствовать на подписании соглашения.

