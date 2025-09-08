x
08 сентября 2025
Ближний Восток

Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на территории военного колледжа ПВО в Хомсе

ЦАХАЛ
Сирия
время публикации: 08 сентября 2025 г., 23:55
AP Photo/Ariel Schalit

Согласно информации в арабских источниках, самолеты ЦАХАЛа нанесли серию авиаударов по объектам в окрестностях города Хомс.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что атаке подвергся колледж сил противовоздушной обороны. Были активированы системы ПВО, часть ракет была перехвачена.

В результате атаки есть раненые, в том числе среди гражданских лиц.

Ближний Восток
