ХАМАС: "всеобъемлющее соглашение" США содержит множество "ловушек"

Источник в ХАМАСе прокомментировал панарабскому изданию "Аш-Шарк аль-Аусат" проект "всеобъемлющего соглашения", полученного через посредников от США.

По словам представителя террористической группировки, подготовленный США документ содержит "множество ловушек и мин, которые необходимо устранить, чтобы соглашение было справедливым, учитывало требования всех сторон и, главное, привело к окончанию войны".

Представитель ХАМАСа заявил, что обсуждаемый документ содержит предложение об освобождении всех заложников в первый день сделки, это требование он назвал "труднодостижимым". Он также заявил, что ХАМАС хочет получить "четкие гарантии, что Израиль отведет свои силы за линии, которые были согласованы в январском соглашении".

Собеседник издания заявил, что в настоящий момент ведутся переговоры, на которых кроме посредников Египта и Катара, участвуют другие стороны.