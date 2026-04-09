09 апреля 2026
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Канцлер Германии осудил Израиль и сообщил о начале переговоров с Ираном

время публикации: 09 апреля 2026 г., 20:25 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 20:33
AP Photo/Markus Schreiber

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после достижения перемирия на Ближнем Востоке правительство ФРГ возобновило переговоры с Ираном. Он подчеркнул, что дипломатические контакты ведутся в координации с США и Европейским Союзом.

Политик озаботился ситуацией на юге Ливана. "Жесткость, с которой Израиль ведет там войну, может привести к провалу всего мирного процесса. И этого нельзя допустить", – подчеркнул он, добавив, что минувшим днем призвал власти Израиля прекратить эти удары.

Как сообщает DW, Мерц сообщил президенту США Дональду Трампу, что после заключения мирного соглашения Берлин будет готов внести вклад в обеспечение безопасности Ормузского пролива в рамках международного мандата, при соответствующем решении правительства Германии, которое поддержит бундестаг.

Политик призвал не испытывать чрезмерного оптимизма касательно американо-иранских переговоров, которые начнутся 9 января в Исламабаде, в то же время отметив, что нельзя упускать шанс.

Он также сообщил, что не хочет, чтобы война на Ближнем Востоке еще более осложнила отношения между США и их европейскими союзниками. "Мы не хотим распада NATO. NATO гарантируют нашу безопасность. Я имею в виду Европы", – сказал он.

