Трамп раскритиковал NATO, напомнив о "бездарно управляемой" Гренландии

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети TruthSocial заявление, в котором выразил свою досаду по поводу стран NATO, отказавшихся участвовать в военной кампании против Ирана. При этом была упомянута Гренландия, являющаяся автономной территорией Дании.

"NATO не было там, когда оно было нам нужно, и его не будет рядом, если оно снова нам понадобится. Не забывайте про Гренландию – этот огромный, бездарно управляемый кусок льда!!!" – написал Трамп (на этот раз исключительно большими буквами).