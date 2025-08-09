x
09 августа 2025
|
последняя новость: 06:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 августа 2025
|
09 августа 2025
|
последняя новость: 06:55
09 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы сделали ложное заявление об ударах по "Бен-Гуриону" и объектам в Ашкелоне и Беэр-Шеве

Йемен
Хуситы
время публикации: 09 августа 2025 г., 01:03 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 06:11
Хуситы сделали ложное заявление об ударах по "Бен-Гуриону" и объектам в Ашкелоне и Беэр-Шеве
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об атаке на израильский международный аэропорт "Бен-Гурион", а также на объекты в Ашкелоне и Беэр-Шеве.

По словам представителя хуситов, 8 августа хуситы выпустили по трем "военным объектам" в Израиле три ударных беспилотных самолета, утверждается, что все БПЛА "успешно достигли целей". Названы эти три "военных объекта": "аэропорт Лод в Яффо" (имеется в виду гражданский международный аэропорт "Бен-Гурион", расположенный в десятках километров от Яффо) и "два жизненно важных объекта в районе Беэр-Шевы и Ашкелона" (без дополнительных подробностей).

Заявление хуситов растиражировано многими арабскими СМИ, хотя они являются ложными. В ночь на 8 августа израильскими ПВО были перехвачены несколько БПЛА, летевших с восточной стороны. Тревога "Цева адом" при этом не была активирована, так как никаких угроз эти атаки не создали.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 августа 2025

ЦАХАЛ: перехвачен еще один БПЛА, летевший с востока
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 августа 2025

ПВО перехватили беспилотник, летевший с востока
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 августа 2025

Хуситы снова объявили об ударе по аэропорту "Бен-Гурион", хотя ракета была перехвачена