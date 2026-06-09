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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": палестинские группировки договорились законсервировать оружие ХАМАСа

Газа
ХАМАС
Палестинская администрация
время публикации: 09 июня 2026 г., 17:00 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 17:33
"Аш-Шарк аль-Аусат": палестинские группировки договорились законсервировать оружие ХАМАСа
AP Photo/Jehad Alshrafi

По информации издания "Аш-Шарк аль-Аусат", на переговорах в Каире палестинские группировки, включая ХАМАС, в целом согласились с предложением посредников вывести оружие из оперативного использования и собрать его в одном месте на хранение.

Группировки настаивают на том, что оружие не может быть уничтожено или передано Израилю, а за его хранение должна отвечать палестинская сторона.

Сбор оружия должен осуществляться поэтапно по согласованному графику и только после полного отступления израильской армии с занятых территорий.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, детали соглашения будут доработаны в ближайшие "часы или дни", после чего слово будет за Израилем и США.

Ближний Восток
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