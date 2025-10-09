"Аш-Шарк": соглашение по Газе одобрено всеми палестинскими группировками

Саудовский телеканал "Аш-Шарк" со ссылкой на источник в палестинском руководстве передал, что соглашение по первой фазе сделки о прекращении огня в Газе "одобрено всеми палестинскими группировками, действующими в секторе".

Кроме того, судя по сообщению "Аш-Шарк", высокопоставленный представитель ХАМАСа подтвердил достижение договоренности о доставке в Газу 400 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно в течение первых пяти дней после прекращения огня. Впоследствии число грузовиков будет увеличиваться, заявил представитель ХАМАСа.