"Аш-Шарк": соглашение по Газе одобрено всеми палестинскими группировками
время публикации: 09 октября 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 08:49
Саудовский телеканал "Аш-Шарк" со ссылкой на источник в палестинском руководстве передал, что соглашение по первой фазе сделки о прекращении огня в Газе "одобрено всеми палестинскими группировками, действующими в секторе".
Кроме того, судя по сообщению "Аш-Шарк", высокопоставленный представитель ХАМАСа подтвердил достижение договоренности о доставке в Газу 400 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно в течение первых пяти дней после прекращения огня. Впоследствии число грузовиков будет увеличиваться, заявил представитель ХАМАСа.