SOHR: Россия перебрасывает военное оборудование из Хмеймим в Тартус

Как сообщает The Syrian Observatory for Human Rights, российский конвой, состоящий из 25 грузовых автомобилей в сопровождении военной полиции, выдвинулся с авиабазы "Хмеймим" в Тартус, где расположена база ВМФ России.

В сообщении отмечается, что конвой продвигался очень медленно. Что именно он перевозил, неизвестно. Отмечается, что в "Хмеймим" приземлилось несколько российских транспортных самолетов, а нынешний конвой стал третьим за последние дни.

Напомним: Россия была одним из главных покровителей режима Башара Асада, свергнутого нынешними сирийскими властями. Несмотря на это ей удалось сохранить военное присутствие в Сирии.