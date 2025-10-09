x
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
Ближний Восток

SOHR: Россия перебрасывает военное оборудование из Хмеймим в Тартус

Россия
Сирия
время публикации: 09 октября 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 10:26
SOHR: Россия перебрасывает военное оборудование из Хмеймим в Тартус
AP

Как сообщает The Syrian Observatory for Human Rights, российский конвой, состоящий из 25 грузовых автомобилей в сопровождении военной полиции, выдвинулся с авиабазы "Хмеймим" в Тартус, где расположена база ВМФ России.

В сообщении отмечается, что конвой продвигался очень медленно. Что именно он перевозил, неизвестно. Отмечается, что в "Хмеймим" приземлилось несколько российских транспортных самолетов, а нынешний конвой стал третьим за последние дни.

Напомним: Россия была одним из главных покровителей режима Башара Асада, свергнутого нынешними сирийскими властями. Несмотря на это ей удалось сохранить военное присутствие в Сирии.

Ближний Восток
